Вазген Манукян: обсуждать с Николом Пашиняном можно только его отставку

Лидер "Движения по спасению Родины" в Армении Вазген Манукян заявил, что встреча оппозиции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном возможна только для обсуждения его отставки.

В настоящее время у парламента Армении проходит масштабный митинг оппозиции, которая намерена довести ситуацию до импичмента Пашиняна, пишет Sputnik Армения.

Призывы Пашиняна прекратить митинг и начать переговоры ни к чему не привели.

"Мы не намерены уходить до тех пор, пока не решим наш вопрос", - сообщил Манукян.

Он добавил, что, несмотря на слова Пашиняна, оппозиция - не жесткий критик, так как сам премьер - изменник, единственный вопрос, который с ним можно обсуждать - вопрос его отставки.

Территория у парламента объявлена штабом. Вопрос власти оппозиция намерена решать в 18.00 по местному времени. Требования оппозиции будут озвучены как только Пашинян придет в парламент.

По мнению Манукяна, потеря этого момента будет равносильна потере родины.