Оппозиция в Ереване будет стоять до отставки Пашиняна

Протестующие в Ереване будут стоять на улице до тех пор, пока премьер-министр Армении Никол Пашинян не уйдет в отставку. Об этом сообщил представитель объединенной оппозиции Армении Ишхан Сагателян.

"Мы будем стоять до конца", - цитирует его РИА Новости.

Сагателян также отметил, что десятки тысяч граждан поддерживают начальника генштаба, военных, командиров и поддержат президента Армена Саркисяна, если тот сохранит стойкость и не подпишет ходатайство Пашиняна об увольнении главы генштаба.

Кроме того, представитель оппозиции подчеркнул, что глава правительства потерял власть, его ходатайство не имеет силы. "Вы должны подписать лишь указы о назначении нового премьер-министра страны и формировании правительства", - подытожил Сагателян.

Ранее сегодня сообщалось, что армянская оппозиция шествием двинулась к зданию парламента, где планируется внеочередное заседание.