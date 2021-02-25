Пожилой мужчина подорвался на мине на сельхозработах в Джебраильском районе

Сельский житель подорвался на противопехотной мине в освобожденном Джебраильском районе, такое сообщение опубликовано на сайте Генеральной прокуратуры Азербайджана.

В нем говорится, что сегодня в прокуратуру района поступил сигнал о том, что примерно в 14:00 на территории освобожденного села Мехтили на мине подорвался житель района Гюльоглан Мирзалиев (1964 г.р.).

В момент ЧП мужчина участвовал в сельскохозяйственных работах. Он получил различные телесные повреждения.

По факту прокуратура ведет расследование.