Ильхам Алиев предостерег от эскалации в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженный конфликт в Карабахе окончен и предостерег Ереван от реваншистских мыслей, сообщает пресс-служба главы государства.

Он отметил, что если Ереван продолжит жить реваншистскими идеями, то Баку готов ответить на это кулаком. "Мы никогда больше не допустим никакой угрозы для нас или для наших граждан, которые вернутся на освобожденные земли", - сказал Алиев.

Президент Азербайджана также добавил, что страна подписывает новые контракты для укрепления армии, а также напомнил о закупке современных оружий.