Минобороны Армении: армия - вне политики

Функции Вооруженных сил Армении заключаются в защите границ и обеспечению безопасности государства, и военные полностью справляются с ними, говорится в заявлении министерства обороны РА, которое ведомство распространило в связи с заявлением руководства Генштаба, потребовавшего отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

"Армия является аполитичной структурой, и любые попытки вовлечения вооруженных сил в те или иные политические процессы недопустимы", - подчеркнули в министерство.

В МО РА пояснили, что подобные шаги несут угрозу для стабильности и безопасности Армении, и заверили, что ведомство адекватно отреагирует на любые попытки такого рода.