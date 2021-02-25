Сторонники Пашиняна выступили против досрочных выборов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что его сторонники выступают против проведения досрочных парламентских выборов.

"Сегодня площадь мне не позволила реализовать повестку внеочередных выборов", - заявил он во время шествия по Еревану после митинга своих сторонников.

В ходе сегодняшнего митинга армянский премьер потребовал от оппозиции прекратить акции протетста и перейти к диалогу. При этом он заметил, что предметом переговоров могут быть внеочередные выборы в парламент.

Пашинян предложил президенту Армену Саркисян подписать указ об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна. В противном случае ему нужно самому оставить свою должность, сказал премьер.

Пока оппозиция продолжает протесты, аналогичные митинги будут устраивать и люди Пашиняна, пригрозил он.