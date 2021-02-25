Суд оставил Мелия в тюрьме

Тбилисский апелляционный суд отклонил жалобу защиты лидера крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия по вопросу избрания меры пресечения, рассказал адвокат оппозиционера Бека Басилая.

По его словам, суд максимально тянул время для получения политического согласия. Решение было объявлено только поле получения разрешения от руководства страны.

В свою очередь, в заключении суда говорится о том, что законодательство страны не позволяет рассматривать данный иск, передает Sputnik Грузия.