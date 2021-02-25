Генпрокуратура Армении опровергла "готовящиеся аресты генералов"

Главный советник генпрокурора Армении Гор Абрамян опроверг сведения о якобы готовящихся арестах генералов, подписавших заявление с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ранее представитель АРФ "Дашнакцутюн", координатор "Движения по спасению Родины" Ишхан Сагателян рассказал, что по приказу главы правительства будут взяты под арест высокопоставленные военные, с его высказыванием согласился экс-генсек ОДКБ, бывший начальник Генштаба ВС Армении Юрий Хачатуров.

"Информация о том, что "по распоряжению Никола Пашиняна прокуратура готовится штурмовать Минобороны и арестовать генералов армянской армии", не соответствует действительности. Прокуратура не выполняет такие распоряжения, и вообще нет ничего подобного", - приводит слова Абрамяна Sputnik Армения.