Главная » Новости

Армянская оппозиция направилась к парламенту

Армянская оппозиция направилась к парламенту

Армянская оппозиция шествием двинулась к зданию парламента, где планируется внеочередное заседание.

"Мы сейчас двинемся к зданию парламента, где состоится внеочередное заседание Национального собрания", - приводит слова одного из лидеров оппозиции Ишхана Сагателяна ТАСС.

Ранее депутат от оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" Микаэл Мелкумян сообщил, что парламент обсудит отмену военного положения и внутриполитическую ситуацию в стране. 

2875 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!