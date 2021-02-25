Армянская оппозиция направилась к парламенту

Армянская оппозиция шествием двинулась к зданию парламента, где планируется внеочередное заседание.

"Мы сейчас двинемся к зданию парламента, где состоится внеочередное заседание Национального собрания", - приводит слова одного из лидеров оппозиции Ишхана Сагателяна ТАСС.

Ранее депутат от оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" Микаэл Мелкумян сообщил, что парламент обсудит отмену военного положения и внутриполитическую ситуацию в стране.