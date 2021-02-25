Вынесен приговор иностранцу, готовившему теракт в Москве

Иностранец, планировавший совершить теракт, приговорен к 12 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба ФСБ.

Ведомством было возбуждено уголовное дело, которое выяснило, что не имеющий российского гражданства житель Москвы готовится совершить теракт в столице. Также он разместил в соцсетях материалы, оправдывающие деятельность запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

Сообщается, что осужденный пытался привлечь к подготовке теракта жителя Калужской области.