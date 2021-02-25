Ильхам Алиев: Армения никогда еще не была в таком плачевном положении

Армения на сегодняшний день находится в глубоком кризисе, такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Иностранные представители нам всегда твердили, мол, армянское общество демонстрирует национальное единство. Теперь видно, что это за единство", - приводит слова главы государства Sputnik Азербайджан.

Он напомнил, что в Армении сейчас все обмениваются обвинениями в поражении, в стране осуществляются массовые аресты, нарушаются базовые принципы демократии, однако иностранные правительства и неправительственные организации, ранее любившие порассуждать о демократии в РА, теперь закрывают глаза на происходящее.

«Армения никогда не была в таком плачевном положении", - констатировал Ильхам Алиев.