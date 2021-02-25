Пашинян угрожает объявить президента Армении путчистом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что президент страны Армен Саркисян обязан подписать его указ об отставке главы Генштаба. В противном случае тот окажется в рядах оппозиции.
"Президент Армении Армен Саркисян должен подписать мой указ, если не подпишет, значит присоединяется к перевороту", - сказал Пашинян на митинге своих сторонников.
Ранее Никол Пашинян провел телефонные переговоры с Арменом Саркисяном.
По конституции Армении, начальник Генерального штаба может назначаться и быть отправленным в отставку президентом по предложению главы правительства. В случае неподписания президентом предложения премьер-министра, оно автоматически обретает силу в течение 15 дней.
Вестник Кавказа
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