Пашинян угрожает объявить президента Армении путчистом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что президент страны Армен Саркисян обязан подписать его указ об отставке главы Генштаба. В противном случае тот окажется в рядах оппозиции.

"Президент Армении Армен Саркисян должен подписать мой указ, если не подпишет, значит присоединяется к перевороту", - сказал Пашинян на митинге своих сторонников.

Ранее Никол Пашинян провел телефонные переговоры с Арменом Саркисяном.

По конституции Армении, начальник Генерального штаба может назначаться и быть отправленным в отставку президентом по предложению главы правительства. В случае неподписания президентом предложения премьер-министра, оно автоматически обретает силу в течение 15 дней.