По инициативе оппозиции в Армении пройдет внеочередное заседание парламента

Оппозиционная партия "Процветающая Армения" инициировала внеочередное заседание парламента. Она добивается снятия военного положения и обсуждения сложившейся политической напряженности в стране.

Заседание Национального собрания Армении запланировано на 18:00. О его проведении сообщил на митинге на площади Свободы депутат от фракции "Процветающая Армения" Микаел Мелкумян.

Секретарь "Процветающей Армении" Арман Абовян потребовал от правительства Никола Пашиняна не провоцировать ситуацию и сложить свои мандаты.