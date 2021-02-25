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По инициативе оппозиции в Армении пройдет внеочередное заседание парламента

По инициативе оппозиции в Армении пройдет внеочередное заседание парламента

Оппозиционная партия "Процветающая Армения" инициировала внеочередное заседание парламента. Она добивается снятия военного положения и обсуждения сложившейся политической напряженности в стране. 

Заседание Национального собрания Армении запланировано на 18:00. О его проведении сообщил на митинге на площади Свободы депутат от фракции "Процветающая Армения" Микаел Мелкумян.

Секретарь "Процветающей Армении" Арман Абовян потребовал от правительства Никола Пашиняна не провоцировать ситуацию и сложить свои мандаты. 

 

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Вестник Кавказа

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