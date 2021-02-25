Пашинян приказал армии прекратить мятеж

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая перед сторонниками на площади Республики в Ереване, отдал приказ армии отказаться от организации военных переворотов и вернуться к своим прямым должностным обязанностям.

"Мой приказ всем офицерам и генералам - господа, занимайтесь своим делом, защищайте границы страны. Это мой приказ. Никто не может его не выполнить", - подчеркнул глава государства.

Он констатировал, что заявление Генштаба ВС РА представляет собой попытку военного переворота, однако народ не позволит сделать это.

Премьер настоятельно напомнил, что армия должна подчиняться народу и избранному им правительству, вооруженные силы не должны участвовать в политических процессах.

Кроме того, Пашинян также сообщил, что у бывших властей есть несколько сторонников в рядах ВС, и они должны покинуть армию.

По словам премьера, он уже провел телефонный разговор с президентом Арменом Саркисяном, в котором сообщил ему, что "он должен подписать решение об увольнении Оника Гаспаряна", в противном случае, указал глава правительства, это будет означать, что президент встал на сторону оппозиции. Самому Гаспаряну Пашинян предложил написать заявление об увольнении и уйти из армии. "Он не сможет поднять армию против народа. Я этого не позволю. А все остальные военные пусть вернутся к службе", - пояснил премьер-министр.

Глава правительства признался, что после окончания Карабахской войны к нему приходила мысль об отставке, но он отверг ее, помня, что его избрал на этот пост народ, значит, именно народ должен принять решение о его отставке. Премьер напомнил, что выдвигал идею провести досрочные выборы, но эта инициатива не была принята. Теперь же Пашинян предложил оппозиции вместе выбрать дату для них.

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, Никол Пашинян, оказавшись перед угрозой военного переворота, вернулся к политической тактике времен "бархатной революции" 2018 года. "Если бессистемное недовольство населения после поражения Армении в Карабахской войне Никол Пашинян предпочитал, по существу, игнорировать, поскольку видел, что политические враги из "партии войны" карабахского клана не могут оформить его в сколько-либо существенное антиправительственное движение, то сегодня премьер-министр увидел перед собой организованного и серьезного противника, которого игнорировать нельзя – армейское руководство. Армия – это действительно единственная сила в современной Армении, которая способна сместить режим Пашиняна за счет оружия и готовности к применению насилия против защищающих власти правоохранителей", - прежде всего сказал он.

"Против силы, которая потенциально сильнее его, Никол Пашинян использовал тот же план, какой и вывел его в правители республики: вывел на улицу сторонников и продемонстрировал готовность к конфликту. Как и в 2018 году, план рискованный, ведь желающим его свержения мало что мешает ликвидировать премьера, и Пашинян намеренно риски усилил: прошелся в толпе сторонников по Еревану вместе с женой, сыном и дочерью, говорил с людьми напрямую, без чрезмерной охраны, выступал на открытом месте, предложил оппозиции застрелить его – все, чтобы показать, что он не боится противника и, напротив, предлагает требующим его отставки перейти от слов к делу, свергнуть его", - обратил внимание Андрей Петров.

"С одной стороны, Никол Пашинян делает это практически рефлекторно, поскольку к такой форме борьбы за голоса людей он привык за годы, проведенные в оппозиции: выступаешь против большей силы, показываешь бесстрашие, и через бесстрашие утверждаешь свою позицию. Именно так он получил свой максимальный рейтинг три года назад, а после этот рейтинг неуклонно снижался потому, что в других политических ролях премьер, по характеру пламенный оппозиционер, чувствует себя неуверенно – и вот теперь он увидел возможность вернуть поддержку населения тем же путем. С другой стороны, Пашиняну уже давно было пора вывести сторонников на большой провластный митинг, который при этом был бы стихийным, не организованным за счет административного ресурса – и армия предоставила ему сегодня такой шанс", - сообщил старший аналитик "Вестника Кавказа".

"Хотя невозможно спрогнозировать, как ситуация будет развиваться дальше даже на горизонте одного дня, пока что Никол Пашинян выглядит скорее победителем, поскольку армия все еще не предприняла никаких практических шагов по смещению премьер-министра, ограничившись только заявлениями, а дивиденды с требований Генштаба пытаются получить все те же представители "партии войны" и более мелких оппозиционных партий. Минобороны уже выступило с заявлением против участия военных в политической жизни республики. На Пашиняна, долгое время гулявшего и выступавшего практически без какой-либо защиты, не было совершено покушения, и все это вместе позволяет премьер-министру говорить о том, что его противники все еще слабы, пусть к ним на словах и присоединилось армейское руководство. По его словам, "бархат" в Армении закончился, посмотрим, какие времена придут на смену", - заключил он.