Грузинская оппозиция заявила о начале непрерывных митингов

Оппозиционные партии Грузии начнут с 26 февраля непрерывные акции протеста с требованием освобождения председателя "Единоего национального движения" Ники Мелии и назначения новых досрочных выборов в парламент. Об этом сообщил экс-глава Тбилиси Гиги Угулава.

"Завтра будет акция, которая станет основой для непрерывных митингов. Протесты в первую очередь будут касаться темы политзаключенных, досрочных выборов", - приводит слова Угулава ТАСС.

Он также добавил, что оппозиция будет расставлять палатки, пикетировать здания и устраивать "коридоры позора" для представителей власти.

Митингующие проведут марш протеста в пятницу. Демонстранты к 13:00 по местному времени соберутся в Тбилиси у здания государственной филармонии и пройдут пешком до парламента, после чего переместятся к Дому правительства, где и объявят о своих планах.