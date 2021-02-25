Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом на территории РФ

В медицинских организациях России развернуто 156 тыс коек для пациентов сновым коронавирусом, из них занято более 120 тыс, привел данные Глава Минздрава России Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами.

Далее министр отметил, что руководствам регионов необходимо внимательнее работать с людьми старше 60 лет при организации вакцинации от COVID-19. Глава ведомства подчеркнул, что эта группа наиболее уязвима перед инфекцией, передает РИА Новости.