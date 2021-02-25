Жапаров поблагодарил Россию за помощь во время пандемии

Президент Киргизии Садыр Жапаров поблагодарил Россию за помощь в период коронавирусной пандемии. С таким заявлением он выступил во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Он отметил, что Россия направила Киргизии медицинские препараты, оборудование, средства индивидуальной защиты. "В пик пандемии мы ощутили помощь от бригад медиков, которые помогали нашим врачам спасать жизни, делились протоколами лечения и опытом. Ваша помощь неоценима", - приводит слова Жапарова ТАСС.

Президент Киргизии также заверил, что его страна продолжит участвовать в процессе евразийской интеграции в рамках таких организаций ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и ШОС. "Хочу заверить, что Кыргызстан будет конструктивным партнером, верным другом и надежным союзником России", - подчеркнул Жапаров.