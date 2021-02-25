Генпрокуратура Армении предупредила: заявление Генштаба - антиконституционно

Генпрокуратура Армении квалифицирует заявление Генштаба ВС РА с требованием отставки действующего премьер-министра Никола Пашиняна как неконституционные действия, такое сообщение опубликовано на сайте надзорного ведомства.

"Предупреждаем, что любое развязывание незаконного, неконституционного процесса будет подвергаться строжайшей правовой оценке и преследоваться по закону со всей его строгостью и силой", - цитирует его ТАСС.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что заявление Генштаба, обсуждения и комментарии к нему, которые публиковались на общественных и социальных платформах, сформировали предпосылки для дестабилизации внутренней обстановки в стране, что может вызвать катастрофические последствия для безопасности народа и содержит серьезные угрозы верховенству закона и конституционному порядку в Армении.

В связи с этим, ведомство призывает стороны не нарушать Конституцию страны, не совершать безответственных шагов, отказываться от любых инициатив, угрожающих верховенству закона, от незаконных попыток вовлечения военных в процессы сверх их конституционных функций, воздержаться от любых действий, нарушающих общественный порядок и запрещенных законом, в целом руководствоваться здравым смыслом.