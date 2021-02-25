Спикер парламента Грузии: оппозиция все равно вернется

Председатель грузинского парламента Арчил Талаквадзе выразил уверенность, что объявившие бойкот оппозиционеры все-таки в итоге решат участвовать в работе законодательного органа.

Он напомнил, что правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" не останавливала переговоры с оппозицией, наоборот, всегда высказывалась за их проведение.

"Мы полностью готовы, и в течение этих трех месяцев мы всегда были готовы к справедливым переговорам и справедливому соглашению", - цитирует Талаквадзе Sputnik Грузия.

Пока в работу парламента вовлечены только две оппозиционные партии: "Европейские социалисты" и "Граждане".

Напомним, завтра оппозиционные партии собираются провести массовую акцию-шествие в знак протеста против ареста лидера "Единого национального движения" Ники Мелия.