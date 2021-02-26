Трагедии в Ходжалы 29 лет – но у нее нет срока давности

Сегодня исполнилось 29 лет со дня самого тяжелого военного преступления Карабахской войны – Трагедии в Ходжалы, массовых убийств азербайджанцев, осуществленных воевавшими против Азербайджана националистическими незаконными вооруженными формированиями при поддержке наемников. В ночь на 26 февраля 1992 года при атаке на азербайджанский город Ходжалы 613 местных жителей были убиты лишь за то, что родились азербайджанцами. Среди жертв были 63 ребенка и 106 женщин, восемь семей погибли полностью.

Изгнаны из города в тот ужасный день были 5379 человек, 487 получили ранения, 1275 попали в плен. При этом без вести пропали 150 ходжалинцев, включая 68 женщин и 26 детей, и об их судьбе ничего не известно до сих пор. Такова статистика Трагедии в Ходжалы, за которой кроется горе тысяч человек, потерявших близких и вынужденных оставить родную землю под угрозой смерти, и горе целого народа, оказавшегося мишенью жестокости нацистов.

Ходжалы стал жертвой чудовищной акции устрашения, задуманной и организованной руководством сторонников оккупации Карабаха, прежде всего, экс-президентом Сержем Саргсяном, тогда занимавшим должность "председателя Комитет обороны" антиазербайджанского движения сепаратистов. Для нападения на город он и его люди наняли 2-й батальон мотострелкового 366-го полка Объединенных сил СНГ под командованием майора Сейрана Оганяна (позднее ставшего главой Минобороны Армении) и 3-й батальон под командованием Евгения Набокихина, также в уничтожении ходжалинцев участвовали начальник штаба 1-го батальона Валерий Читчян и еще свыше 50 офицеров и прапорщиков полка. Все эти солдаты и офицеры пошли на военный мятеж ради атаки на Ходжалы.

В городе находились азербайджанские войска, и они дали бой боевикам и военным предателям, выигрывая время для покидавших родные дома мирных жителей, однако силы защитников Ходжалы и оккупантов оказались слишком неравны. За 613 убийств и другие военные преступления, совершенные в ту ночь против мирного населения, преступники не понесли ответственности до сих пор. О том, как важно помнить об этой черной странице истории Южного Кавказа, "Вестник Кавказа" побеседовал с главным редактором журнала "Национальная оборона" Игорем Коротченко и военным экспертом, политическим консультантом Олегом Кузнецовым.

Игорь Коротченко в первую очередь обратил внимание, что у Трагедии в Ходжалы как преступления против человечности нет срока давности. "За подобного рода военные преступления срока давности не существует. Виновные в его совершении, а также лица, отдававшие соответствующие указания, из числа политических руководителей Армении и армянских сепаратистов в Нагорном Карабахе, должны быть установлены в полном объеме и преданы суду, сколько бы лет ни прошло. Даже через 50 лет после совершения этого преступления военные преступники будут осуждены в случае задержания, как это было с гитлеровцами, виновными в холокосте, которых ловили на протяжении всей их жизни по всему миру", - отметил он.

"Что касается правовой оценки, то необходимо, чтобы признание резни в Ходжалы актом геноцида было принято на уровне международных организаций, в частности, европейских. Полагаю, что новый состав депутатов Государственной Думы, который будет сформирован в сентябре, тоже мог бы внести соответствующую резолюцию для признания Трагедии в Ходжалы геноцидом азербайджанского народа", - добавил главный редактор журнала "Национальная оборона".

По военным преступлениям, совершенным армянской стороной в Нагорном Карабахе, необходимо провести военный трибунал. "Азербайджанская дипломатия должна ставить этот вопрос и добиваться его реализации, активно доводить информацию о ходжалинском геноциде до мировой общественности. Даже у нас в России далеко не все слышали о том, что там произошло. Нужны и круглые столы, и экспертные заседания, чтобы люди были максимально информированы о том, по чьей вине эти преступления были совершены и кто виновен. Это будет содействовать цели привлечения к ответственности военных преступников, морального и юридического осуждения их злодеяний", - указал Игорь Коротченко.

Память о Трагедии в Ходжалы необходимо хранить, дабы подобные преступления более не повторялись. "Все это происходило на наших с вами глазах, при наших с вами жизнях. Это события не какой-то далекой эпохи, а совсем недавние, сопровождавшие развал Советского Союза, инициировало который как раз пресловутое карабахское сепаратистское движение. В любом случае за эти преступления виновные должны понести ответственность, и просветительская работа по информированию о Трагедии в Ходжалы и сохранению памяти о ней для этого крайне необходима", - заключил он.

Олег Кузнецов, в свою очередь, подчеркнул, что хранить память о Трагедии в Ходжалы нужно для того, чтобы соблюдать свою человечность. "О ней нужно помнить, чтобы оставаться людьми – не превращаться в хищников, живущих в агрессивном мире, как видят жизнь виновные в совершении данного преступления, а именно быть людьми, творениями Божьими, соблюдающими общечеловеческие моральные законы", - сказал он, подтвердив, что срока давности у военных преступлений в Ходжалы нет.

"Любые преступления против мира и безопасности человечества в соответствии с Нюрнбергскими принципами ООН 1950 года не имеют срока давности и подлежат преследованию по национальному и международному уголовному праву. Военная прокуратура Азербайджанской Республики проводила расследование данного преступления, определен круг лиц, непосредственно причастных к его совершению. Насколько я знаю, Генеральная прокуратура и Министерство юстиции Азербайджана объявили их в международный розыск", - сообщил военный эксперт.

"Геноцид в Ходжалы – это составная часть группы других преступлений, которые предшествовали его совершению. Во-первых, преступления совершили незаконные вооруженные формирования армянских сепаратистов Нагорного Карабаха, а это является преступлением террористической направленности. Также в совершении этого злодеяния принимали участие мятежные военные батальонов 366-го мотострелкового полка объединенных вооруженных сил СНГ. Военный мятеж также является преступлением террористической направленности. В совершении ходжалинского геноцида принимал участие так называемый батальон "Арабо", сформированный из этнических армян-уроженцев стран Ближнего Востока под командованием гражданина США Монте Мелконяна, а привлечение иностранных военных наемников – это также состав преступления, не говоря о незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ", - рассказал Олег Кузнецов.

Таким образом, Трагедия Ходжалы является целой совокупностью преступлений. "Путь для привлечения виновных к ответственности – это международный розыск или обращение в Международный уголовный суд. Сейчас, когда завершилась Карабахская война, отношение мирового сообщества к событиям, происходившим в Карабахе, меняется, к позиции Азербайджана стали прислушиваться на совершенно ином уровне. В связи с этим сейчас у Баку есть возможность организовать преследования виновных в ходжалинском геноциде через Международный уголовный суд", - заключил он.

Будем надеяться, что уход нагорно-карабахского конфликта в историю после поражения Армении в Карабахской войне позволит достичь и этой цели – привлечения к ответственности организаторов и исполнителей массовых убийств азербайджанцев в Ходжалы в ночь на 26 февраля 1992 года. Виновные известны, у преступления нет срока давности, а значит, справедливость для Ходжалы обязательно будет достигнута.