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Президент Армении принимает меры по снижению напряженности в стране

Президент Армении принимает меры по снижению напряженности в стране

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что принимает меры по снижению политической напряженности и ищет путь мирного решения конфликта в стране. 

"Срочно инициирую шаги по разрядке напряженности и поиску мирного урегулирования ситуации. ... Наш народ не может позволить себе раскол, нужно отвергнуть любую попытку дестабилизации государства", — приводит слова главы государства Армении РИА Новости.

Саркисян призвал политиков, органы государственной власти и граждан проявить сдержанность и благоразумие. Любое неосторожное слово или поведение лишь обострит ситуацию, добавил он.

25 февраля в Ереване начались массовые митинги с требованием отставки премьера-министра Армении Никола Пашиняна после того, как он уволил замглавы Генштаба. 

 

 

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Вестник Кавказа

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