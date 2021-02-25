Президент Армении принимает меры по снижению напряженности в стране

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что принимает меры по снижению политической напряженности и ищет путь мирного решения конфликта в стране.

"Срочно инициирую шаги по разрядке напряженности и поиску мирного урегулирования ситуации. ... Наш народ не может позволить себе раскол, нужно отвергнуть любую попытку дестабилизации государства", — приводит слова главы государства Армении РИА Новости.

Саркисян призвал политиков, органы государственной власти и граждан проявить сдержанность и благоразумие. Любое неосторожное слово или поведение лишь обострит ситуацию, добавил он.

25 февраля в Ереване начались массовые митинги с требованием отставки премьера-министра Армении Никола Пашиняна после того, как он уволил замглавы Генштаба.