Полиция Армении призвала соблюдать общественный порядок

Полиция Армении в текущей ситуации призывает к строгому соблюдению общественного порядка. Такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

В нем граждан также просят о бдительности и сдержанности, напоминают о необходимости не поддаваться на провокации.

"Полиция обеспечивает поддержание общественного порядка и безопасности в соответствии со своими функциями", - цитирует сообщение Sputnik Армения.

Ранее аналогичное заявление распространила СНБ РА.