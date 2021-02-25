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В парламенте Германии нашли "русского шпиона"

В парламенте Германии нашли &quot;русского шпиона&quot;

Генеральная прокураторы ФРГ обвинила немецкого гражданина в шпионаже в пользу России. Мужчине по имени  Йенс Ф. предъявили обвинения в "шпионской агентской деятельности". 

Обвиняемый работал в бундестаге, проверял там электроприборы. У Йенса Ф. имелся доступ к документам с планами здания парламента Германии.

 "В период конца июля 2017 года до начала сентября 2017 года обвиняемый по собственной инициативе решил передать информацию о недвижимости бундестага российским спецслужбам. Он подготовил цифровой носитель с PDF-документами и переслал его сотруднику российского посольства в Берлине, который работает в военной разведке ГРУ", - отмечается в заявлении Генпрокуратуры.

 

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Вестник Кавказа

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