В парламенте Германии нашли "русского шпиона"

Генеральная прокураторы ФРГ обвинила немецкого гражданина в шпионаже в пользу России. Мужчине по имени Йенс Ф. предъявили обвинения в "шпионской агентской деятельности".

Обвиняемый работал в бундестаге, проверял там электроприборы. У Йенса Ф. имелся доступ к документам с планами здания парламента Германии.

"В период конца июля 2017 года до начала сентября 2017 года обвиняемый по собственной инициативе решил передать информацию о недвижимости бундестага российским спецслужбам. Он подготовил цифровой носитель с PDF-документами и переслал его сотруднику российского посольства в Берлине, который работает в военной разведке ГРУ", - отмечается в заявлении Генпрокуратуры.