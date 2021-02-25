Лавров - Айвазяну: рассчитываем на мирное урегулирование ситуации в Ереване

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с армянским коллегой Арой Айвазяном. Такое сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.

В нем говорится, что армянский дипломат информировал российского министра о последнем развитии событий в своей стране.

"С российской стороны подчеркнуто, что рассматриваем ситуацию как внутреннее дело Армении, рассчитываем на ее урегулирование в мирном русле", - пояснили во внешнеполитическом ведомстве РФ.