Кремль назвал приоритет руководства России

Борьба с бедностью – абсолютный приоритет для российского руководства, об этом, отвечая на соответствующий вопрос, завил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Неудачи в борьбе, Песков объяснил "различными факторами, которые мешают работе".

Далее представитель официальной Москвы пообещал, что работа продолжится и будет проводиться, как и прежде, самым серьезным образом. "Никто не собирается опускать руки", - сказал он, добавив, что в предстоящем послании Путин с большой долей вероятности будет говорить о бедности.