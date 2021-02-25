Генштаб ВС Армении распространил еще одно заявление

Генеральный штаб ВС РА, ранее сегодня потребовавший отставки премьер-министра Никола Пашиняна, опубликовал еще одно заявление.

В нем говорится, что преданное огласке сегодня утром заявление руководящего состава Генштаба создавалось не по чьей-либо указке и не под чьим-то давлением.

"Это четкое убеждение и позиция генералов и офицеров, цель которых одна - этот критический момент служить спасению Родины. Еще раз подтверждаем нашу четкую позицию", - цитирует документ Sputnik Армения.