"Просвещенная Армения" вступилась за авторов заявления Генштаба

Глава партии "Просвещенная Армении" и ее парламентской фракции Эдмон Марукян выразил мнение, что заявление высокопоставленных военных Генштаба ВС Армении, потребовавших отставки премьер-министра Никола Пашиняна, нельзя назвать попыткой военного переворота. Об этом оппозиционер написал на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что в текущей ситуации требование отставки главы правительства не содержит состава преступления, свойственного попыткам военного переворота.

"В частности, нет какого-либо элемента преступления, направленного против основ конституционного строя и государственной безопасности", - приводит слова Марукяна News.am.