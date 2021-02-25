Совбез Беларуси пообещал народу страны мирный труд и достойную жизнь

Силовой блок Беларуси гарантирует ее гражданам устойчивое функционирование экономической и политической системы общества, а также мирный труд и достойную жизнь, - заявил после встречи с президентом Александром Лукашенко госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.

Белорусские военные готовы к любым изменениям как внешней, так и внутриполитической обстановки, и каждое силовое ведомство способно решать задачи по обеспечению правопорядка в соответствии со своим предназначением, - передает "БелТА".

Между силовыми ведомствами страны обеспечен достаточный порядок взаимодействия, - добавил Вольфович, выразив сожаление, что многим странам сейчас больше присущи силовые методы разрешения конфликтов, угрозы, а также неприкрытое вмешательство в дела других государств.

"Беларусь не является исключением, и это вызывает определенную нестабильность в обществе", - отметил он, подчеркнув, что на первом плане стоят вопросы обеспечения социально-экономического развития страны, от которых зависит ее устойчивое развитие.