ОДКБ: наращивание сотрудничества Грузия-НАТО плохо скажется на послевоенном урегулировании в Карабахе

Активизация военного сотрудничества Грузии и НАТО может отрицательно отразиться на послевоенном урегулировании на Южном Кавказе, сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

Он подчеркнул, что благодаря посредническим усилиям России были остановлены боевые действия и начался мирный процесс. "Фактором, способным негативно отразиться на развитии обстановки в регионе, остается наращивание военного сотрудничества Грузии с НАТО", - цитирует Сидорова ТАСС.

Начальник Объединенного штаба напомнил, что итогам прошедших в прошлом году в Брюсселе встреч руководства Грузии и Североатлантического альянса был дополнен т.н. существенный пакет мер НАТО-Грузия, стороны договорились о наращивании в этом году количества мероприятий боевой подготовки и визитов кораблей альянса в порты Грузии, было согласовано и оказание финансовой помощи Тбилиси для приведения армии Грузии к стандартам НАТО.

В данный момент, добавил Сидоров, решается вопрос об усилении американского военного присутствия в регионе, в том числе для обеспечения контроля воздушного пространства над Грузией и акваторией Черного моря.

"Указанная военная деятельность будет способствовать поддержанию напряженности на Кавказе и снижению уровня региональной безопасности", - подчеркнул он.