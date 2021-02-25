Члены фракции "Мой шаг" поддержали Пашиняна, призвав народ выйти на улицу

Члены парламентской фракции "Мой шаг" сегодня распространили заявление, в котором они поддержали своего лидера премьер-министра страны Никола Пашиняна, назвав недопустимым "политическое заявление отдельных военных" и назвав его "попыткой военного переворота".

"Этот неконституционный шаг направлен на захват власти народа, потрясения в этой хрупкой послевоенной ситуации, полной внешних угроз. К сожалению, те, кто отвечает за безопасность страны, ведут себя безответственно. Фракция едина в вопросе поддержания стабильности государства и власти народа", – говорится в заявлении, передает Sputnik Армения.

Также в своем заявлении депутаты фракции призвали граждан выйти на площадь Республики, чтобы "мирно реализовать свое конституционное право", забыв уточнить, о каком праве идет речь.