Врачи начали проводить осмотры участников исследования "Спутника Лайт"

Претенденты на участие в исследовании вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" начали проходить медосмотры в Москве. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала комплекса социального развития столицы.

"Первые потенциальные участники исследования вакцины от коронавируса "Спутник "Лайт" начали проходить медицинские обследования. Преимущество "Спутник Лайт" в том, что прививка потребуется всего одна", - сказано в нем.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что 18 февраля стартуют международные клинические исследования вакцины "Спутник Лайт", участниками которых станут граждане России и ОАЭ.