Нападение на журналиста Вахо Саная совершено в Грузии

В Тбилиси совершено нападение на грузинского журналиста Вахо Саная, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Было установлено, что преступники в состоянии алкогольного опьянения напали на журналиста и находившуюся вместе с ним родственницу.

Журналист телекомпании "Формула" рассказал, что ночью вместе с родственницей встречал в аэропорту жену с ребенком. Нападение было совершено на Цхнетской улице, где он остановился.

Саная уверен, что неизвестные стали нападать на него связано из-за оппозиционной деятельности телекомпании.

Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе отреагировал на нападение, заявив, что на инцидент должна последовать "своевременная и эффективная реакция".