СНБ Армении призвала не поддаваться на провокации

Служба нацбезопасности Армении прокомментировала разразившийся сегодня внутриполитический кризис, призвав жителей страны сохранять спокойствие и не совершать действий, которые могли бы угрожать национальной безопасности, так как все незаконные поступки будут решительно пресекаться правоохранителями.

В СНБ заявили о необходимости не поддаваться на провокации, соблюдать порядок и быть бдительными, заверили, что госорганы Армении на 100% выполняют свои функции.

"Служба национальной безопасности предупреждает, что подобные действия могут угрожать безопасности Республики Армения и любой такой шаг может быть рассмотрен как стремление ослабить государство", - цитирует заявление СНБ Sputnik Армения.