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Чиновники не торопятся поддерживать Пашиняна

Чиновники не торопятся поддерживать Пашиняна

Сотрудники министерств и ведомств Армении пишут заявления об увольнении, отказываясь поддерживать власти, - пишет Past.am.

Несмотря на призыв премьер-министра Армении Никола Пашиняна собраться на Площади Республики в Ереване, процессу сбора людей не помогают даже "ходячие" депутаты, министры и губернаторы, - передает NEWS.am.

Они заставляют сотрудников различных госведомств "спускаться на площадь", однако многие сотрудники министерств пишут заявления об увольнении, отказываясь поддержать попытки Никола Пашиняна спровоцировать столкновения, - отмечает издание.

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