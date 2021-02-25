Пашинян заявил, что не покинет Армению

Армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе шествия со сторонниками завил, что он и его семья не собираются покидать пределы республики.

"Надеюсь, вы привыкли к информационному террору, - сказал он, обращаясь к своим сторонникам. - Распространяют самые разные слухи - якобы подготовили самолет, готовимся сбежать. Мы здесь и ни при каких обстоятельствах не покинем родину. Моя семья здесь", - сказал он, передает РИА Новости.

Ранее Пашинян сообщил о том, что заявление об угрозе военного переворота было эмоциональным, так как важнейшей задачей было не допустить столкновений.