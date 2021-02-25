Пашинян назвал свое заявление о попытке переворота "сделанным на эмоциях"

Заявление об угрозе военного переворота было эмоциональным: нужно было не допустить столкновений, - заявил сегодня, выйдя к участникам стихийно созванной им же акции, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Отметив, что Вооруженные силы подчиняются народу и премьеру, и иного варианта у них нет, он отметил: "Угроза переворота по большому счету управляема, это была эмоциональная реакция, и мы не должны строго относиться к нашим братьям. Просто командование втянули в процесс, однако даже те, по которым я принял решение освободить с должностей, они все не только наши братья, но братья и солдаты нашей Родины, так что будьте спокойны", - цитирует его АРКА.

Угроза столкновений всегда есть, поскольку ситуация напряженная, "Но мы должны договориться, что такого в Армении не будет. Самое главное, что мы все спокойны, у нас внутри страны нет врагов. Но есть вопросы, которые обязательно необходимо обсудить, и это основная причина нашего сегодняшнего митинга", - сказал Пашинян, добавив: в Армении должна быть братская атмосфера, что не означает, что не будет политического диалога, и гражданам нужно не допускать инцидентов и столкновений.