Nord Stream 2 AG заявила о достаточном финансировании "Северного потока-2"

Компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта газопровода "Северный поток-2", проинформировала европейских партнеров о достаточности предоставленного на данный момент финансирования на его реализацию. Об этом заявил член правления Wintershall Dea, ответственный за деятельность фирмы в России и Латинской Америке, а также за газотранспортные проекты Тило Виланд в ходе круглого стола, организованного компанией.

"Мы действительно обязались предоставить финансирование в размере 950 млн евро, до сегодняшнего дня мы предоставили 730 млн, и проектная организация проинформировала нас о том, что этих средств достаточно", - приводит его слова РИА Новости.

Виланд не озвучил сроки завершения проекта, но обратил внимание на уверенность Wintershall Dea в том, что он будет реализован.