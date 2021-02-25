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В результате ДТП в Дагестане погибли три человека

В результате ДТП в Дагестане погибли три человека

Автоавария в Кизилюртовском районе Дагестана привела к гибели трех человек, сообщает пресс-служба регионального МВД.

ДТП произошло 25 февраля около 8 часов утра на 749-м км автодороги "Кавказ". За рулем иномарки Lexus находился 59-летний житель Хасавюрта. На дороге его машину занесло, и произошло столкновение с машиной ВАЗ под управлением 60-летний жителя Унцукульского района.

Оба водителя и пассажир ВАЗа погибли. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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Вестник Кавказа

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