Эффект разорвавшейся бомбы. Доклад Байдена может обрушить американо-саудовский союз

Ближний Восток замер в ожидании доклада директора Национальной разведки США о смерти саудовского журналиста Джамала Хашукджи. Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки сообщила, что администрация Джозефа Байдена «скоро» обнародует доклад. В нем будут названы главные организаторы убийства Хашукджи в октябре 2018 года в стамбульском консульстве Саудовской Аравии. Докладчик ООН Аньес Калламар уверена, что отчет разведки США станет критическим шагом в поисках правосудия и виновников смерти саудовского журналиста. «Как только у нас появятся новые доказательства, для остального мира будет действительно невозможно игнорировать любую информацию, которая будет предоставлена», - сказала она, выступая в Колумбийском университете.

Виновен ли бен Салман?

Вся интрига этого доклада состоит в том, причастен ли к преступлению наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман (сокращенно MBS). Правозащитники, некоторые эксперты ООН и отдельные американские сенаторы, включая республиканца Линдси Грэма, уверены, что за убийством стоит MBS. Отчет Национальной разведки США по запросу конгрессменов должен был выйти в свет еще в декабре 2019 года. Однако из-за противодействия бывшего президента Дональда Трампа, заключившего с Эр-Риядом многомиллиардные контракты по вооружениям, документ так и не был опубликован.

Сами саудовские власти считают, что причиной гибели Хашукджи стала брутальность со стороны сил безопасности консульства КСА в Стамбуле. Мухаммед бен Салман на вопрос американских журналистов, отдавал ли он приказ об убийстве, отвечал «абсолютно нет». При этом он взял на себя «полную ответственность» как саудовский лидер за это чудовищное преступление.

Карты поменялись

Если раньше линия защиты MBS выглядела убедительной при мощной поддержке Трампа, то смена администрации в Белом доме поменяла карты. Джозеф Байден собирается «переоценить» отношения с Саудовской Аравией. В начале февраля президент США уже осудил интервенцию КСА в Йемене и заявил о прекращении поддержки этой военной кампании Вашингтоном. В ближайшее время Байден собирается поговорить с первым лицом в Эр-Рияде – c королем Салманом. Псаки подчеркнула, что переговоры будут не с наследным принцем, а именно с королем.

Американский информационный портал Axios уже писал, что отчет Национальной разведки США предоставит больше деталей о роли бен Салмана в убийстве Хашукджи. Британское информагентство Reuters со ссылкой на свои анонимные источники в администрации США передает, что доклад «оценил, что наследный принц одобрил и, вероятно, заказал убийство Хашукджи».

Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов сомневается, что Вашингтон укажет на бен Салмана.

«В докладе могут быть какие-то новые факты, указывающие на вину тех или иных высокопоставленных лиц КСА. США, видимо, хотели бы, чтобы наказаны были не только исполнители, но и те, кто отдает приказы. Хотя вряд ли дело коснется самых высших эшелонов, то есть самого Бен Салмана», - сказал он в беседе с «Вестником Кавказа».

Россия может извлечь выгоду

США с середины прошлого века считают Саудовскую Аравию одним из главных союзников на Ближнем Востоке. Вашингтон покупает у Эр-Рияда нефть и продает ему вооружения. США нужна поддержка КСА, чтобы сдерживать Иран и добиться признания Израиля арабскими странами. Один из американских президентов называл Саудовскую Аравию «непотопляемым авианосцем» Соединенных Штатов. Фигурирование MBS в качестве спонсора преступления может подорвать этот исторический союз. Россия способна получить от этого определенную выгоду, полагает Кирилл Семенов.

«[Обнародование доклада разведки США] сможет привести к определенному охлаждению в отношениях КСА и США и заставит Эр-Рияд диверсифицировать свои связи, в том числе обратить больше внимания на сотрудничество с Москвой. Возможно, саудовцы будут готовы более активно отвечать на инициативы Москвы, касающиеся, например, безопасности в Заливе или же заключить те или иные контракты», – добавил эксперт РСМД.

Напомним, в 2017 году состоялся первый официальный визит в Россию саудовского короля за всю историю двусторонних отношений. После той поездки Саудовская Аравия изъявила желание приобрести у России системы ПВО С-400. В отличие от ряда западных стран Кремль не осудил саудовские власти в связи с делом Хашукджи. Во время обострения в Персидском заливе (после атак на саудовские танкеры и НПЗ) МИД России выступил с инициативой о создании системы коллективной безопасности