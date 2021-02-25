Новый АК-19 заинтересовал принца Абу-Даби

Новый российский автомат АК-19 и пистолетом Лебедева (ПЛК) вызвал интерес наследного принца Абу-Даби, заместителя верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейха Мухаммада бен Зайд аль-Нахайяна, сообщили в пресс-службе концерна "Калашников".

Отмечается, что наследный принц посетил международную выставку IDEX-2021, осмотрел экспозицию ГК "Калашников". "Его особый интерес вызвали главные новинки "Калашникова" на выставке - автомат АК-19 под натовский патрон 5,56 на 45 миллиметров и ПЛК", - цитирует сообщение концерна РИА Новости.

Уточняется, что высокий гость дал высокую оценку пистолету Лебедева, а также "с интересом ознакомился" со снайперскими винтовками производства "Калашникова".