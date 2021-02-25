Пашинян: армия Армении подчиняется премьеру и народу

Армянский премьер-министр Никол Пашинян вышел на площадь Республики в Ереване, куда по его призыву стекаются его сторонники.

Обращаясь к ним и отвечая на соответствующий вопрос, политик заявил, что Вооруженные силы РА подчиняются народу и премьер-министру.

По его словам, опасность столкновений присутствует всегда, однако стороны должны прийти к договоренности о том, что подобного в Армении происходить не должно.

"Самое важное, что мы все спокойны. Внутри страны у нас врагов нет. Это самый важный факт. Но есть вопросы, которые нужно обсудить", - цитирует премьера Sputnik Армения.

Политик охарактеризовал опасность переворота как "управляемую" и назвал поступок Генштаба "эмоциональной реакцией", призвав "не относиться строго" к своим "братьям".