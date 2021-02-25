Специалисты Росгвардии обезвредили на Кубани боеприпасы времен войны

Саперам Росгвардии на Кубани пришлось обезвреживать артиллерийский снаряд и минометную мину времен войны, - сообщили в пресс-службе Главного управления ведомства региона.

Подозрительный предмет, похожий на боеприпас, нашел лесополосе житель поселка Ахтырский Абинского района. Прибывшие на место взрывотехники ОМОН установили, что это 82-мм минометная мина со следами сильной коррозии. Затем к саперам обратился хозяин одного из домов в том же поселке, обнаруживший на своем участке 76-мм артиллерийский снаряд, - передает "АиФ-Юг".

Росгвардейцы транспортировали боеприпасы в карьер и уничтожили их накладным зарядом, - добавили в пресс-службе.