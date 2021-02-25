Россия обеспокоена эскалацией напряженности в Армении

В Кремле с тревогой следят за развитием ситуации в Армении, но считают это исключительно внутренним делом страны, - заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы с тревогой наблюдаем за развитием ситуации в Армении, - сказал Песков, отвечая на вопрос об отношении Кремля к происходящему. - И считаем это исключительно внутренним делом Армении, нашего очень важного и близкого союзника на Кавказе".

Контактов Москвы и Еревана по ситуации в Армении пока не было, но при необходимости их можно оперативно организовать, отметил пресс-секретарь президента РФ.

О том, что ситуация в Армении - это внутреннее дело страны, рассказали и в МИД РФ.

"Это - внутреннее дело Армении", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, Каких-либо деталей к сказанному в ведомстве не добавили.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Фененко, все возможные варианты смены власти в Армении будут невыгодны России. "Прежде всего необходимо обратить внимание, что военные сами по себе очень редко берут в руки государственную власть. Скорее всего, военные могли бы совершить переворот в пользу кого-то из политиков, и большой вопрос, кто получит власть после Пашиняна?" - в первую очередь сказал он, добавив, что просматриваются три варианта.

"Первый вариант – это приход к власти политика-реваншиста, настроенного на срыв послевоенного карабахского урегулирования. И это будет ударом по усилиям России, по ноябрьскому Заявлению о прекращении войны и по российской миротворческой миссии. Скорее всего, у такого политика устроить реванш не получится, но рискнуть и попытаться он вполне может", - обратил внимание доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова.

"Второй вариант – это приход какого-либо более умеренного, чем Пашинян, политика, способного выстроить диалог с Россией, как это было в Грузии, когда после свержения Звиада Гамсахурдиа к власти пришел Эдуард Шеварднадзе, сумевший в 1992 году нормализовать контакты с РФ (хотя бы на фоне того, что делал Гамсахурдиа). Вариант армянского аналога Шеварднадзе исключать нельзя, хотя здесь есть другая проблема: в Армении почти не осталось таких политиков, которые видели бы будущее страны в ЕАЭС и ОДКБ, так как большинство политического класса настроено двигаться на Запад", - подчеркнул Алексей Фененко.

"Третий вариант – это Армен Саркисян. Мы почему-то все время забываем о фигуре президента Армении, видимо, потому что его полномочия существенно сокращены, однако о нем как о возможном новом лидере республики помнить тоже нужно. Я не могу исключать, что переворот произойдет в его пользу. При этом Саркисян – фигура еще более прозападная, чем премьер Пашинян, и говорить о том, что при премьере Саркисяне начнется улучшение отношений с Россией, я бы не стал. Скорее, будет тихий разворот в сторону НАТО", - заключил эксперт.