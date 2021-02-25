Кремль отреагировал на слова Пашиняна об "Искандерах"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался от комментариев по поводу высказывания премьера Армении Никола Пашиняна о возможной неисправности комплексов "Искандер", отметив эффективность отечественного военного вооружения.

"Мы это оставим без комментариев. Российская техника неоднократно демонстрировала свою эффективность в самых различных точках мира", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Напомним, что премьер-министр Армении заявил о "невзорвавшихся" или "разорвавшихся на 10%" ракетах комплексов "Искандер" во время Второй Карабахской войны осенью прошлого года.