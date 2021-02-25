С-400 попала в массовое ДТП в Подмосковье

Массовая автоавария с участием военного грузовика произошло на Можайском шоссе в районе Голицыно, проинформировали в пресс-службе подмосковного ГУМВД, уточнив, что пострадавших нет.

По словам очевидцев, гражданский большегруз "собрал" за собой несколько легковушек, машину военной автоинспекции и военный грузовик - предположительно, пусковую установку зенитной системы С-400.

"Военный грузовик совершил столкновение с тремя легковыми автомобилями, пострадавших нет", - цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости, добавляя, что в ведомстве не уточняли, действительно ли речь идет о пусковой установке зенитной системы С-400.