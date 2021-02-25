СМИ: сторонники и противники Пашиняна собираются на площадь Республики в Ереване
На площадь Республики в Ереване, где находится здание правительства и куда премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал приходить своих сторонников, начинают стекаться люди. Об этом пишут армянские СМИ.
По данным социальных сетей, туда приходят как сторонники, так и противники главы правительства.
Между ними время от времени вспыхивают конфликты. На месте событий несет дежурство полиция.
Вестник Кавказа
в TelegramПодписаться