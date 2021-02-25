МВД по Карачаево-Черкесии получило новое здание

Сегодня в столице Карачаево-Черкесии Черкесске прошла торжественная церемония открытия нового здания МВД.

"По набору помещений и техническим средствам здание соответствует всем современным требованиям. В нем установлены новейшие системы видеонаблюдения, контроля доступа, пожарной безопасности, спецсвязи и так далее", - рассказал присутствовавший на церемонии глава КЧР Рашид Темрезов, передает "Интерфакс-Юг".

Вместе с тем, начальник ГУ МВД России по СКФО Сергей Бачурин отметил, что на территории СКФО подобное здание открывается впервые за последнее десятилетие.

"Надеюсь и уверен, что личный состав будет добросовестно выполнять свои задачи по обеспечению правопорядка и безопасности", - сказал Бачурин и вручил символический ключ от здания министру внутренних дел по КЧР Александру Мельниченко.

Также руководитель главка передал ключи от нового служебного автомобиля для дежурной части МВД по КЧР.

Общая площадь зданий и сооружений комплекса составляет почти 13 тыс кв м, в них есть

более 130 кабинетов, зал для совещаний, интерактивный тир, спортивный и тренажерный залы, - говорится в сообщении.