Михайловский: ВС Армении все же пытались устроить ракетный обстрел Баку

Одна или несколько ракет, выпущенных Вооруженными силами Армении, 10 ноября были сбиты на подлете к Баку, - сделал сенсационное заявление в интервью "Московскому комсомольцу" российский военный эксперт Александр Михайловский.

"Мы сейчас не располагаем данными о том, сколько ракетных ударов было нанесено по территории Азербайджана. В Баку называют одни цифры, в Ереване – другие, и принимать их на веру нельзя. Мое мнение - речь идет о десятках ракетных пусков. Самый печально известный - пуск ракеты "Эльбрус" по городу Гянджа. Многие ракеты были перехвачены. И в этом, безусловно, заслуга противоракетной обороны Азербайджана, которая смогла отразить часть ударов", - поведал эксперт.

"10 ноября одна или несколько ракет были сбиты на подлете к Баку. Вне зависимости от того, сколько ракет выпустили по цели, на столицу Азербайджана не упала ни одна. Это принципиальный момент", - рассказал Александр Михайловский, цитирует его издание.

На вооружении Азербайджана имеются российские зенитные ракетные системы С-300ПМУ-2 и модернизированные советские С-125ТМ2, а азербайджанские офицеры обучаются в том числе в России и участвуют в двусторонних и международных учениях.

"И вот теперь показали класс. Я думаю, что дело в этом", - заключил российский эксперт.