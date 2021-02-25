Президент Армении пока не одобрил отставку главы Генштаба

Решение премьер-министра Никола Пашиняна об отставке главы Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна уже получено президентом Арменом Саркисяном, об этом рассказали в его пресс-службе.

Однако последний еще не подписал соответствующий указ, без чего решение Пашиняна недействительно, сообщает ТАСС.

В соответствии с Конституцией страны, начальник Генштаба назначается и отправляется в отставку президентом по предложению премьер-министра. Отметим, что если президент не подписывает предложение главы правительства, то оно автоматически вступает в силу спустя 15 дней.

Напомним, накануне президент не стал подписывать поправки в Судебный кодекс, вызвавшие протесты в обществе. Пашинян сообщил об отставке Гаспаряна в прямом эфире на своей странице в Facebook, вскоре после публикации заявления более 40 высокопоставленных военных, потребовавших отставки премьера.