ГЭС на кордоне Гузерипль Кавказского заповедника превратят в туристический объект

Гидроэлектростанция на реке Молчепа в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике, созданная в 1960-е годы, в следующем году превратится в туристический объект, рассказал директор заповедника Сергей Шевелев.

"Мы реконструируем ГЭС, будем показывать ее туристам и рассказывать гостям кордона Гузерипль об этом интересном объекте, который имеет большую историю", - цитирует его ТАСС.

Директор добавил, что ГЭС на Молчепе реконструировали только однажды, в начале 2000-х годов. На сегодняшний день она не функционирует, плотину регулярно засыпает нанесенными паводком бревнами.

В ходе проектных работ будет просчитано строительство лестницы, которая свяжет путь от ГЭС с веревочным парком.